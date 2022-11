Fifa World Cup Brazil vs Serbia: नेमार फेल, रिचार्लिसन का डबल धमाका, ब्राजील ने सर्बिया को करारी शिकस्त दी

Fifa World Cup Brazil vs Serbia: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील और सर्बिया के बीच मुकाबला खेला गया, जो एक तरफा ही रहा. शुरुआत से आखिरी मिनट तक ब्राजील टीम ही भारी नजर आई. आखिर में ब्राजील ने यह मैच 2-0 से अपने नाम किया. साथ ही तीन पॉइंट्स भी हासिल किए.

सबसे ज्यादा 5 बार की वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील और सर्बिया के बीच मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबरी पर रहा था. इसके बाद दूसरे हाफ में ब्राजील टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए दो गोल दाग दिए. यह दोनों गोल रिचार्लिसन (Richarlison) ने दागे और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

मैच में इस तरह दोनों गोल हुए

पहला गोल: 62वें मिनट में रिचार्लिसन ने गोल दागा

दूसरा गोल: 73वें मिनट में फिर रिचार्लिसन ने गोल किया

रिचार्लिसन ने दो गोल दागकर जीत सुनिश्चित की

मैच में नेमार का जादू बिल्कुल भी नहीं चला. विनिसियस जूनियर भी कमाल नहीं दिखा सके. मगर इसी बीच रिचार्लिसन ने टीम के लिए पहला गोल 62वें मिनट में दागकर अहम बढ़त दिलाई थी. इसके 11वें मिनट के बाद एक बार रिचार्लिसन ने अपना दबदबा दिखाया और दूसरा गोल दागते हुए लगभग जीत सुनिश्चित कर दी. यह गोल 73वें मिनट में आया.

🇧🇷 A Richarlison brace sees Brazil pick up three points against Serbia@adidasfootball | #FIFAWorldCup