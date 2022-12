FIFA World Cup Argentina vs Netherlands: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचा

FIFA World Cup Argentina vs Netherlands: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शुक्रवार देर रात य बेहद रोमांचक दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला गया. इस मैच में लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना की टक्कर नीदरलैंड्स से हुई. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है.

अब मेसी की टीम इस बार चैम्पियन बनने से दो जीत दूर है. अर्जेंटीनाई टीम की अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया से टक्कर होगी. क्रोएशिया ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेमार की टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में हराया. अब अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच यह सेमीफाइनल मैच 13 दिसंबर को देर रात 12.30 बजे होगा.

नीदरलैंड्स ने इस तरह की मैच में वापसी

दूसरे हाफ में यह मैच काफी रोमांचक रहा. नीदरलैंड्स की टीम ने सबसे पहले 83वें मिनट में गोल दागकर मैच को 2-1 से करीब किया. यह गोल सर्जियो बर्गहाउस के पास पर बाउट बेघोर्स्ट ने हेडर से किया. इसके बाद निर्धारित 90 मिनट के बाद मैच अर्जेंटीना के पाले में 2-1 से था.

Argentina are through to the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup