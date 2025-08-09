क्रिकेट जगत को मिला सबसे युवा कप्तान... इस 'अनजान' खिलाड़ी ने रचा इतिहास, उम्र सिर्फ 17 साल

क्रिकेट जगत में रोज कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनते रहते हैं. अब क्रोएशियाई क्रिकेटर जैक वुकुसिक ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. वुकुसिक इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. वुकुसिक ने महज 17 साल और 311 दिन की उम्र में साइप्रस के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में कोएशिया की कप्तानी की.

इससे पहले ये रिकॉर्ड फ्रांस के नोमान अमजद के नाम था, जिनका रिकॉर्ड जैक वुकुसिक ने तोड़ दिया है. नोमान अहमद ने जुलाई 2022 में चेक गणराज्य के खिलाफ मुकाबले में फ्रांस की ओर से पहली बार कप्तानी करने उतरे थे. उस समय नोमान अहमद की उम्र 18 साल और 24 दिन थी.

कार्ल हार्टमैन ने साल 2023 में 18 वर्ष और 276 दिन की उम्र में स्पेन के खिलाफ आइल ऑफ मैन की कप्तानी की. हार्टमैन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. इसके बाद लुवसानजुंडुई एर्डेनबुलगन का नंबर आता है, जिन्होंने हांग्जो एशियन गेम्स के दौरान 18 वर्ष और 324 दिन की उम्र में नेपाल के खिलाफ मंगोलिया की कप्तानी की. उसी साल डिडिएर एनडिकुब्विमाना ने 19 वर्ष और 327 दिन की उम्र में तंजानिया के खिलाफ रवांडा की कप्तानी की..

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पांच सबसे युवा कप्तान:

जैक वुकुसिक (17 वर्ष & 311 दिन, 2025, क्रोएशिया vs साइप्रस)

नोमान अमजद (18 वर्ष & 24 दिन, 2022, फ्रांस vs चेक गणराज्य)

कार्ल हार्टमैन (18 वर्ष & 276 दिन, 2023, आइल ऑफ मैन vs स्पेन)

लुवसंजुंडुई एर्डेनबुलगन (18 साल & 324 दिन, 2023, मंगोलिया vs नेपाल)

डिडिएर एनडिकुब्विमाना (19 साल & 327 दिन, 2023, रवांडा vs तंजानिया)

टेस्ट और ओडीआई में राशिद खान सबसे आगे

जैक वुकुसिक अब इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. साथ ही वो किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान भी हैं. उधर वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान ने बनाया हुआ है.

राशिद खान ने मार्च 2018 में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में जब पहली बार अफगानिस्तान की ओडीआई टीम की कमान संभाली थी, तब उनकी उम्र 19 साल और 165 दिन थी. फिर राशिद खान ने सितंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में अफगानिस्तान की कप्तानी की. उस समय राशिद खान की उम्र 20 साल और 350 दिन थी.

हालांकि जैक वुकुसिक के कप्तानी करियर का आगाज जीत से नहीं हुआ. उनकी टीम क्रोएशिया को साइप्रस के खिलाफ पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी. पहले मैच में साइप्रस ने 213/3 का बड़ा स्कोर बनाया, जवाब में क्रोएशियाई टीम सिर्फ 155 रन ही बना सकी और 58 रनों से मैच हार गई. दूसरे मैच में क्रोएशिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन पर ऑलआउट हो गया, जिसके बाद साइप्रस ने 133 रनों के टारगेट को 15.5 ओवर में सात विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

जैक वुकुसिक का वैसे व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा. पहले मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर 43 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. साथ ही उन्होंने चार ओवर में 41 रन देकर एक विकेट लिया. खैर जो भी हो, वुकुसिक का यह रिकॉर्ड न केवल क्रोएशिया क्रिकेट के लिए बल्कि क्रिकेट जगत के लिए भी एक यादगार पल बन गया है.

