WTC Final के बीच बोले बुमराह- मैं मुस्कुराता हूं लेकिन मेरे सीने में आग जलती रहती है

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2016 में डेब्यू किया था. बुमराह क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए मैच विनर हैं. हाल के वर्षों में टीम इंडिया को विदेशी धरती पर मिली जीत में बुमराह का अहम रोल रहा है.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के दौरान आईसीसी के साथ खास बातचीत में बुमराह ने बताया कि उनके खेल में क्या बदलाव आया है.

जसप्रीत बुमराह ने कहा, 'मैं अपने गुस्से को केंद्रित करने की कोशिश करता हूं. करियर के शुरुआती दौर में मैं काफी गुस्सा होता था. मुझे बात-बात पर गुस्सा आता था. मैं कई ऐसे काम करता था जिनसे मेरे खेल को कोई फायदा नहीं होता था. तो इतने साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद मुझे अहसास हुआ है कि मेरे लिए क्या काम करता है. तो मैं हंस देता हूं लेकिन मेरे भीतर हमेशा आग जलती रहती है.'

“I realised what works for me. I am smiling, but the fire inside is burning all the time.”



