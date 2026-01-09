scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WPL की ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह का धांसू परफॉर्मेंस, जैकलीन फर्नांडीस-हरनाज संधू ने भी लूटी महफिल

जैकलीन फर्नांडीस ने अपनी डांस मूव्स और स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया. जैकलीन की एनर्जी और ग्लैमर ने ओपनिंग सेरेमनी को चार चांद लगाया. यो यो हनी सिंह और हरनाज कौर संधू ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया.

Advertisement
X
यो यो हनी सिंह और जैकलीन फर्नांडीस WPL 2026 की ओपन‍िंग सेरेमनी में दिखे (Photo: ITG) 
यो यो हनी सिंह और जैकलीन फर्नांडीस WPL 2026 की ओपन‍िंग सेरेमनी में दिखे (Photo: ITG) 

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत 9 जनवरी (शुक्रवार) को हुई. शुरुआती मैच स्टार्ट होने से पहले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ओपिंग सेरेमनी हुई. ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस, पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के साथ-साथ रैपर यो यो हनी सिह ने परफॉर्म किया.

जब हरनाज संधू पहले परफॉर्मर के तौर पर स्टेज पर उतरीं, तो पूरा स्टेडियम उनकी हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस से झूम उठा. ग्लैमर, एनर्जी और स्टार पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हुए हरनाज ने ओपनिंग नाइट को यादगार बना दिया. इसके बाद जैकलीन फर्नांडीस ने माहौल को आग लगा दी, जैकलीन ने अपनी इलेक्ट्रिफाइंग डांस मूव्स और मैग्नेटिक स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों को दीवाना बना दिया. उनकी एनर्जी और ग्लैमर ने ओपनिंग सेरेमनी को नए लेवल पर पहुंचा दिया और पूरा ग्राउंड चीयर से गूंज उठा.

ओपनिंग सेरेमनी में यो यो हनी सिंह ने धमाकेदार एंट्री से सबको चौंका दिया. हनी सिंह पहले दोनों टीमों की कप्तानों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत के साथ डगआउट में बैठे. फिर जैसे ही रोशनी उनके ऊपर पड़ी, स्टेडियम में शोर गूंज उठा और उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

MI vs RCB, WPL 2026 Match 1
LIVE: ओपनिंग मैच में RCB ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी
Jacqueline Fernandez WPL 2026
WPL की आज होगी रंगारंग शुरुआत, हनी सिंह और ये एक्ट्रेस लगाएगी ग्लैमर का तड़का
WPL Captains
WPL का आगाज आज, MI की दहाड़... आरसीबी या दिल्ली, कौन पलटेगी बाजी?
Yo Yo Honey Singh, Jacqueline Fernandez wpl 2026
WPL ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह करेंगे धमाका, ये एक्ट्रेस करेगी फैन्स को क्रेजी
Renuka Singh Thakur
WPL: नई गेंद का भरोसा, बड़े मौकों की गेंदबाज... गुजरात जायंट्स की धार बनेंगी रेणुका

हनी सिंह ने डब्ल्यूपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में अपने सुपरहिट ट्रैक 'Blue Eyes' के साथ धमाका कर दिया. हनी सिंह ने हाई-एनर्जी बीट्स, दमदार रैप फ्लो और स्टाइलिश अंदाज़ में ऐसा माहौल बनाया कि पूरा ग्राउंड झूम उठा. उनकी धांसू परफॉर्मेंस ने डब्ल्यूपीएल के इस सीजन की भव्य शुरुआत में ग्लैमर और तड़क-भड़क का परफेक्ट तड़का लगा दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement