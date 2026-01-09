WPL की ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह का धांसू परफॉर्मेंस, जैकलीन फर्नांडीस-हरनाज संधू ने भी लूटी महफिल

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत 9 जनवरी (शुक्रवार) को हुई. शुरुआती मैच स्टार्ट होने से पहले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ओपिंग सेरेमनी हुई. ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस, पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के साथ-साथ रैपर यो यो हनी सिह ने परफॉर्म किया.

और पढ़ें

जब हरनाज संधू पहले परफॉर्मर के तौर पर स्टेज पर उतरीं, तो पूरा स्टेडियम उनकी हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस से झूम उठा. ग्लैमर, एनर्जी और स्टार पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हुए हरनाज ने ओपनिंग नाइट को यादगार बना दिया. इसके बाद जैकलीन फर्नांडीस ने माहौल को आग लगा दी, जैकलीन ने अपनी इलेक्ट्रिफाइंग डांस मूव्स और मैग्नेटिक स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों को दीवाना बना दिया. उनकी एनर्जी और ग्लैमर ने ओपनिंग सेरेमनी को नए लेवल पर पहुंचा दिया और पूरा ग्राउंड चीयर से गूंज उठा.

What a way to kick things off! 🥳



Harnaaz Sandhu sets the tone at the #TATAWPL 2026 opening ceremony, enthralling fans in Navi Mumbai 💃#MIvRCB | #KhelEmotionKa pic.twitter.com/K6atioT4tK Advertisement इसके बाद हनी सिंह स्टेज पर पहुंचे और लगातार चार्टबस्टर परफॉर्मेंस देकर माहौल को पूरी तरह हाई-एनर्जी में बदल दिया. उनके बीट्स, रैप और स्टेज प्रेजेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और ओपनिंग नाइट को यादगार बना दिया. — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026

ओपनिंग सेरेमनी में यो यो हनी सिंह ने धमाकेदार एंट्री से सबको चौंका दिया. हनी सिंह पहले दोनों टीमों की कप्तानों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत के साथ डगआउट में बैठे. फिर जैसे ही रोशनी उनके ऊपर पड़ी, स्टेडियम में शोर गूंज उठा और उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगी.

Grooving to the tunes 🎶



The energetic Honey Singh lights up the #TATAWPL opening ceremony in style 🔥#MIvRCB | #KhelEmotionKa | @asliyoyo pic.twitter.com/3C0sYtNrMr — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026

हनी सिंह ने डब्ल्यूपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में अपने सुपरहिट ट्रैक 'Blue Eyes' के साथ धमाका कर दिया. हनी सिंह ने हाई-एनर्जी बीट्स, दमदार रैप फ्लो और स्टाइलिश अंदाज़ में ऐसा माहौल बनाया कि पूरा ग्राउंड झूम उठा. उनकी धांसू परफॉर्मेंस ने डब्ल्यूपीएल के इस सीजन की भव्य शुरुआत में ग्लैमर और तड़क-भड़क का परफेक्ट तड़का लगा दिया.

---- समाप्त ----