विराट कोहली के साथ काम करना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast, दूसरी बार किया अप्रोच

जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन, जिन्हें दुनिया भर में MrBeast के नाम से जाना जाता है और जो दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए गए यूट्यूबर हैं, उन्होंने भारतीय स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली को खुले तौर पर कोलैबोरेशन का न्योता दिया है. MrBeast अपने वायरल चैलेंज वीडियो के लिए मशहूर हैं, जिनमें अक्सर दुनिया के बड़े खेल सितारे भी नजर आते हैं.

MrBeast के यूट्यूब पर 458 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोआ लाइल्स, नेमार जूनियर और कार्लोस अल्काराज़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ वीडियो बना चुके हैं. NDTV से बातचीत में MrBeast ने कहा कि वह भारत वापस आना चाहते हैं और इस दौरान उन्होंने विराट कोहली को खास संदेश भी दिया.

कोहली को लेकर क्या बोले MrBeast

MrBeast ने कहा, 'मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. मैं जल्द ही दोबारा भारत आना चाहता हूं. हे विराट कोहली, अगर आप यह इंटरव्यू देख रहे हैं, तो हम आपके साथ शूट करना चाहते हैं. आप लोग हमेशा शानदार रहे हैं. ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि भारत हमारे सबसे बड़े ऑडियंस बेस में से एक है, इसलिए आप सभी का बहुत आभार.'

पहले भी कोहली को दे चुके हैं ऑफर

यह पहली बार नहीं है जब MrBeast ने विराट कोहली को वीडियो कोलैबोरेशन के लिए आमंत्रित किया हो. पिछले साल अप्रैल में भी उन्होंने भारतीय स्टार को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

कोहली IND vs NZ ODI सीरीज़ के लिए तैयार

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ में भारत के लिए एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे. कोहली हाल के समय में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने 2025 का साल भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ के रूप में खत्म किया, उनके नाम 651 रन रहे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया और तीन मैचों में 302 रन बनाए. इसके बाद कोहली ने दिल्ली की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की. घरेलू क्रिकेट में भी वह बेहतरीन लय में दिखे और दो मैचों में 131 और 77 रन की पारियां खेलीं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ की शुरुआत 11 जनवरी से होगी.

