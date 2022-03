Women's World Cup: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलाना किंग ने फिरकी के कमाल से लिया विकेट, वॉर्न को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न के निधन के बाद शनिवार को दुनिया में जो भी क्रिकेट के मुकाबले खेले गए, वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस वक्त महिला वर्ल्डकप चल रहा है और शनिवार को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग ने जब एक विकेट लिया, तब उन्होंने शेन वॉर्न को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम जब बॉलिंग कर रही थी, उस वक्त इंग्लैंड की Tammy Beaumont बल्लेबाजी कर रही थीं. पारी के 28वें ओवर में तीसरी बॉर पर किंग ने लेग ब्रेक डाली और टैमी ने आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहा. लेकिन बॉल इतना टर्न हुई कि बल्ले को हवा भी नहीं लगी, पीछे विकेटकीपर एलिसा हिली ने आसानी से स्टम्प कर दिया.

There will not be a more fitting wicket taken in any cricket today. #CWC22 pic.twitter.com/Opha3R49cz