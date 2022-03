Best Of Shane Warne: जब शेन वॉर्न ने कहा था- एक भी शब्द मुंह से निकाला, तो छक्का मार दूंगा.. और मार भी दिया

क्रिकेट के मैदान पर कलाई के सबसे बड़े जादूगर शेन वॉर्न के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो की बाढ़ आ गई है. 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न ने थाईलैंड में अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद क्रिकेट जगत को बड़ा सदमा लगा. शेन वॉर्न को लेकर लगातार लोगों के संदेश आ रहे हैं.



इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शेन वॉर्न के शानदार खेल का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है. (Best Of Shane Warne)

एशेज़ में जब वॉर्न ने कहकर मारा छक्का



इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2005 की ऐतिहासिक एशेज़ का एक किस्सा सुर्खियों में है. टेस्ट मैच के तीसरे दिन ओ जब शेन वॉर्न बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त इंग्लैंड के लीजेंड एंड्र्यू स्ट्रॉस पास में ही फील्डिंग कर रहे थे. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 146 पर सात विकेट था.



एश्ले जाइल्स बॉलिंग करने आए और वॉर्न के पास में खड़े एंड्र्यू स्ट्रॉस ने उन्हें स्लेज करना शुरू किया. स्ट्रॉस बार-बार चिल्ला रहे थे कि वॉर्न घबराएं हुए हैं.

2005 #Ashes Edgbaston, ~4 overs left on Day 3.



Australia 146-7 (Target 282), @ShaneWarne on 4* (19).



Then this chat happens with Andrew Strauss.



SIX

SIX



From Allan Border's early influence, Warne has often used these 1-on-1 CONTESTS to elevate his game when it really counted. pic.twitter.com/GIsgfxJGEn