scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद KKR के पर्स में आएंगे ₹9.20 करोड़? क्या कहता है IPL का नियम

मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ी कीमत में अपनी टीम से जोड़ा था. मुस्ताफिजुर को टीम में शामिल करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की जमकर आलोचना हुई थी. बांग्लादेश संग भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया था.

Advertisement
X
मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल 2026 का पार्ट नहीं होंगे. (Photo: PTI)
मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल 2026 का पार्ट नहीं होंगे. (Photo: PTI)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को निर्देश दिया था कि वो मुस्ताफिजुर को रिलीज कर दे, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने ये फैसला लिया. केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए हुई खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में कड़ी टक्कर के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब बीसीसीआई के निर्देश पर बिना एक भी गेंद फेंके उन्हें रिलीज करना पड़ा.

आमतौर पर आईपीएल नीलामी में किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद उस रकम को फ्रेंचाइजी के पर्स से लॉक कर दिया जाता है. लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान का मामला अलग है. मुस्ताफिजुर को किसी चोट या निजी कारण से नहीं, बल्कि भारत-बांग्लादेश के बीच खराब हो चुके राजनीतिक और सुरक्षा हालातों की वजह से केकेआर ने रिलीज किया है.

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, अगर बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को क्रिकेट से इतर किसी दूसरी वजहों से बाहर करने का निर्देश देता है, तो उस खिलाड़ी पर खर्च की गई पूरी रकम फ्रेंचाइजी को वापस मिल जाती है. इसी वजह से केकेआर के पर्स में पूरे 9.20 करोड़ रुपये फिर से जुड़ जाएंगे

इस स्थिति को 'फोर्स मेज्योर' कहा जाता है, कहने का अर्थ है कि ऐसी असाधारण परिस्थिति जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती. ऐसे मामलों में फ्रेंचाइजी खिलाड़ी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होती. यह रकम वापस मिलना केकेआर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि तभी वे किसी मजबूत विदेशी गेंदबाज को रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन कर पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

IPL
टी20 वर्ल्ड कप में भारत का बहिष्कार करेगा बांग्लादेश? मुस्तफिजुर को IPL से बाहर करने पर गहराया विवाद
Mustafizur Rahman
'टीम से बाहर कर दिया जाए तो...', KKR से बाहर होने पर बांग्लादेशी प्लेयर रहमान का पहला रिएक्शन
बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर KKR से बाहर... सियासत जोरदार! देखें शंखनाद
Rajiv says this will become a norm in sports
मुस्तफिजुर की IPL से क्यों किय गया बाहर?
India should stop playing bilateral matches with Bangladesh
क्या बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद करेगा भारत?
Advertisement

अब केकेआर के पास क्या विकल्प?
अगर पैसे वापस न मिलने का नियम होता, तो केकेआर की टीम बिना गलती के नुकसान में पड़ जाती. बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया था कि केकेआर को रिप्लेसमेंट प्लेयर लेने की अनुमति होगी, लेकिन पैसे कब और कैसे लौटाए जाएंगे, इस पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. अब केकेआर की टीम के पास चुनौती यह होगी कि वो मुस्ताफिजुर की जगह कोई दूसरा विदेशी तेज गेंदबाज ढूंढ पाती है या नहीं. मुस्ताफिजुर डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ऐसे में केकेआर को उसी तरह का गेंदबाज खोजना होगा.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने कड़ी चिंता जताई है. बांग्लादेशी हिन्दुओं की हत्या के बाद आईपीएल 2026 में मुस्ताफिजुर रहमान की भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया था. मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा और कुछ नेताओं ने मौजूदा हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल करने पर सवाल उठाए. आलोचना की आंच केकेआर के सह-मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान तक पहुंच गई थी.

देखा जाए तो मुस्ताफिजुर रहमान साल 2016 से अब तक आठ आईपीएल सीजन में खेल चुके हैं. वह केवल 2019 और 2020 में टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहे. आईपीएल में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है. आईपीएल 2026 उन्हें पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी पहनने का मौका देने वाला था, लेकिन इसकी संभावना खत्म हो चुकी है.

Advertisement

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में बीते कुछ समय से काफी तल्खी देखने को मिल रही है. भारत और बांग्लादेश के बीच व्हाइट-बॉल सीरीज को सितंबर 2026 तक के लिए टाल दिया गया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को कहा था कि यह सीरीज सितंबर में बांग्लादेश में खेली जाएगी, हालांकि बीसीसीआई ने अब तक इसे लेकर कोई ठोस सहमति नहीं दी है. मौजूदा हालात को देखते हुए इस सीरीज के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement