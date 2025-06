Australia tour of West Indies 2025: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लि‍ए अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ चोट के कारण उपलब्ध नहीं होंगे.

उनकी जगह युवा बल्लेबाज सैम कोंस्टास और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को मौका दिया गया है. सैम कोंस्टास वही ख‍िलाड़ी हैं, जो बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान विराट कोहली और जसप्रीत‍ बुमराह से भ‍िड़ गए थे.

Kohli and Konstas come together and make contact 👀#AUSvIND pic.twitter.com/adb09clEqd