ईशान किशन को क्या हुआ? चौथे T20 मैच से रहे बाहर, कप्तान सूर्या ने अक्षर पटेल पर भी दिया अपडेट

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापत्तनम (वाइजैग) में खेला है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. यानी कीवी टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ी. भारतीय टीम पहले ही टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना चुकी है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइजैग टी20 में ईशान किशन को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया. ईशान के स्थान पर प्लेइंग-11 में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह मिली. ईशान को हल्की चोट लग गई थी, जिसके कारण वो इस मैच के लिए अनुपलब्ध थे. ईशान शानदार फॉर्म में चल रहे थे, ऐसे में उनका बाहर रहना भारतीय टीम के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं रहा.
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन को लेकर अपडेट दिया. कप्तान सूर्या ने ये भी कहा कि अक्षर पटेल अगले मैच के लिए उपलब्ध रह सकते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा, 'टीम में एक बदलाव हुआ है. अर्शदीप सिंह को ईशान किशन की जगह शामिल किया गया है. पिछले मैच में ईशान को हल्की चोट (निगल) लग गई थी. अक्षर पटेल को अभी थोड़ा और समय चाहिए. उम्मीद है कि वह अगले मैच में उपलब्ध होंगे.'
सूर्यकुमार ने बताया, 'हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. विकेट अच्छी दिख रही है और हमें यहां आगे भी खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए यह हमारे लिए अच्छा अभ्यास भी होगा. रात में काफी ओस थी और अब मौसम थोड़ा उमस भरा है, ऐसे में हमें लगता है कि दूसरी पारी में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी. पिछला मैच हमें कुछ सीख देकर गया है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम मैदान पर उतरना चाहते हैं.'
सूर्यकुमार यादव कहते हैं, 'हमारा लक्ष्य है कि खेल का इस फॉर्मेट के हिसाब से मजा लें, खुलकर खेलें और दर्शकों का मनोरंजन करें. यह मैदान बेहद खूबसूरत है और दर्शक भी शानदार हैं. बल्लेबाजो को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन इसके साथ-साथ निडर होकर खेलने से भी पीछे नहीं हटना है. हमारे पास इस मैच के लिए पांच अच्छे गेंदबाजी विकल्प हैं, तो देखते हैं मुकाबला किस दिशा में जाता है.'
चौथे टी20 में न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.
चौथे टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.