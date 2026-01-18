कौन हैं विहान मल्होत्रा? जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश को किया चित, ऐसा रहा है करियर

भारतीय टीम ने शनिवार (17 जनवरी) को आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ डीएलएस नियम के तहत 18 रनों से जीत दर्ज की. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 238 रनों पर ऑलआउट हो गई. बारिश के कारण मैच कई बार रुका, जिसके कारण बांग्लादेश को जीत के लिए 29 ओवरों में 165 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला.

टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश का स्कोर एक समय 2 विकेट पर 106 रन था. लेकिन यहां से भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए बांग्लादेश को हारने के लिए मजबूर किया. भारतीय टीम की जीत के स्टार उप-कप्तान विहान मल्होत्रा रहे, जिन्होंने 4 विकेट लेकर बांग्लादेशी बैटिंग को तहस-नहस कर दिया.

विहान मल्होत्रा ने पहले कलाम सिद्दिकी अलीन (15) को आउट किया. इसके बाद उन्होंने शेख पावेज जिबोन (7 रन), समियुन बसीर रतुल (2 रन) और मोहम्मद रिजान होसन (15 रन) के भी विकेट झटके. विहान ने 4 ओवरों में 4/14 के आंकड़े दर्ज कर 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता.

विहान मल्होत्रा कौन हैं?

विहान मल्होत्रा इस मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 7 रन बनाए. लेकिन अपनी स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने मैच का पासा पलट दिया. विहान का जन्म 1 जनवरी 2007 को पटियाला में हुआ था. 19 वर्षीय विहान बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं.

विहान मल्होत्रा जूनियर टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा चुके हैं. वह अंडर-19 एशिया कप 2025 और घरेलू त्रिकोणीय सीरीज में खेल चुके हैं. विहान पहले ओपनर थे, लेकिन बाद में वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए टॉप ऑर्डर में जगह बनाते हुए वो मध्यक्रम में शिफ्ट हुए.

विहान मल्होत्रा पिछले साल नवंबर में इंडिया अंडर-19 ए टीम की कप्तानी की थी. उस त्रिकोणीय सीरीज में विहान 5 पारियों में 182 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. विहान ने पटियाला के क्रिकेट हब अकादमी में कमलप्रीत संधू से कोचिंग ली है. इसके साथ ही विहान ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल में निखार लाने के लिए अंडर-19 कोच हृषिकेश कानितकर और वीवीएस लक्ष्मण की भी मदद ली.

विहान मल्होत्रा टीम के स्टार बल्लेबाजों शुभमन गिल और विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं. विहान का मानना है कि रेड-बॉल क्रिकेट में यदि आप तकनीकी रूप से मजबूत हैं, तो इससे व्हाइट-बॉल क्रिकेट में काफी फायदा पहुंचता है. विहान कहते हैं कि टी20 क्रिकेट के इस दौर में भी निरंतर मेहनत करना सबसे जरूरी है. विहान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर साइन किया था.

