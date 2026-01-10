कौन हैं नादिन डिक्लर्क? जिन्होंने आखिरी 4 गेंदों में कर दिया 'खेला', WPL में बनीं RCB की सुपरवुमन

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत शुक्रवार (9 जनवरी) को रोमांचक अंदाज़ में हुई. इस सीजन का ओपनिंग मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) को तीन विकेट से हराया. मुकाबले में एमआई ने आरसीबी को जीत के लिए 155 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने मैच की आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया.

और पढ़ें

आरसीबी की इस जीत की हीरो साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डिक्लर्क रहीं, जिन्होंने गेंद और बल्ले से चमकीला प्रदर्शन किया. आरसीबी को आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे. नेट साइवर-ब्रंट की पहली दो गेंदें डॉट रहीं, लेकिन इसके बाद डिक्लर्क ने पूरी बाजी पलट दी. डिक्लर्क तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी पर चौका, पांचवीं पर छक्का और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मैच खत्म कर दिया. डिक्लर्क 63 रनों पर नाबाद रहीं. इस दौरान डिक्लर्क ने 44 गेंदों का सामना किया और सात चौके के अलावा दो छक्के लगाए.

इससे पहले नादिन डिक्लर्क ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया था. उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. डिक्लर्क किसी डब्ल्यूपीएल मैच में चार विकेट और अर्धशतक जमाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं. उनसे पहले दीप्ति शर्मा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी थीं. डिक्लर्क ने जो 63* रन बनाए, वो WPL में नंबर-6 या उससे नीचे की बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा.

Advertisement

नादिन डिक्लर्क कौन हैं?

नादिन डिक्लर्क दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलर हैं. डिक्लर्क को आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी के दौरान 60 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था. डिक्लर्क डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस का भी हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन उन्हें इस टीम के लिए एक भी मैच में मौका नहीं मिला था.

25 वर्षीय नादिन डिक्लर्क ने साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के लिए 4 टेस्ट, 58 वनडे और 70 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट मैचों में डिक्लर्क ने 16.28 की औसत से 114 रन बनाए और 4 विकेट (82.00 औसत) झटके हैं. वहीं ओडीआई में डिक्लर्क के नाम पर 934 रन (25.24 औसत) और 68 विकेट (27.45 एवरेज) दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में डिक्लर्क ने 667 रन (27.79 औसत) बनाने के अलावा 52 विकेट (24.65 एवरेज) हासिल किए.

नादिन डिक्लर्क बतौर बल्लेबाज फिनिशर का रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं. आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ लीग मैच में डिक्लर्क ने 54 बॉल पर नाबाद 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को मुश्किल स्थिति से जीत दिलाई थी. उस मैच में साउथ अफ्रीका का स्कोर 46वें ओवर में 211/7 पर था, लेकिन डिक्लर्क ने छक्के-चौकों की बरसात कर 252 रनों का लक्ष्य आसानी से पार कर दिया.

---- समाप्त ----