कौन हैं आदित्य अशोक? जिन्हें न्यूजीलैंड ने वडोदरा ODI में मौका दिया, ऐसा रहा है करियर

वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में रविवार (11 जनवरी) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और अपेक्षा के मुताबिक पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कप्तान शुभमन चोट से उबरकर टीम में लौटे हैं. शुभमन की अनुपस्थिति में केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभाली थी.

न्यूजीलैंड की ओर से वडोदरा वनडे में आदित्य अशोक को भी मौका मिला. न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने बताया कि अशोक कीवी टीम की ओर से मुख्य स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं. अशोक ने इस मुकाबले से पहले तक न्यूजीलैंड की ओर से 2 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच में हिस्सा लिया था .इस दौरान उन्होंने ओडीआई और टी20I दोनों में ही एक-एक विकेट झटके थे.

लेग-स्पिनर आदित्य अशोक अपनी गेंदों में तेज टर्न और शार्प फ्लाइट के लिए जाने जाते हैं. तमिलनाडु के वेल्लोर में जन्मे अशोक सिर्फ चार साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए थे. उन्होंने भारतीय मूल के अन्य स्पिनरों ईश सोढ़ी और एजाज पटेल के नक्शे-कदम पर चलते हुए अगस्त 2023 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया.

घरेलू क्रिकेट में किया शानदार प्रदर्शन

यह डेब्यू उनके अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने के तीन साल बाद आया. घरेलू क्रिकेट में भी 23 साल के आदित्य अशोक की स्पिन का कमाल देखने को मिला. साल 2023 में प्लंकेट शील्ड में उन्होंने ऑकलैंड की ओर से खेलते हुए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ 7/103 का आंकड़ा दर्ज किया, जिसके बाद से वो सेलेक्टर्स की रडार पर हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और मशहूर कमेंटेटर साइमन डूल ने आदित्य अशोक की पृष्ठभूमि और उनकी प्रतिभा पर विस्तार से बात की. उन्होंने जियोहॉटस्टार से कहा, चेन्नई बॉय, तमिलनाडु में जन्म, फिर परिवार सिंगापुर गया और फिर नौकरी के सिलसिले में न्यूजीलैंड पहुंचा. चार साल की उम्र से वहीं पले-बढ़े. ईश सोढ़ी और एज़ाज पटेल जैसे भारतीय मूल के खिलाड़ियों के नक्शेकदम पर चलते वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं. हम ये बेहद पसंद है. और भेजिए. हम हमेशा अच्छे स्पिनर की तलाश में रहते हैं.'

न्यूजीलैंड की टीम ने जहां वडोदरा वनडे में आदित्य अशोक को बतौर मुख्य स्पिनर उतारा, वहीं भारतीय टीम ने तीन तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी, जो चौंकाने वाला रहा.

