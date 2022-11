IND vs ENG Semi Final T20 World Cup: बारिश से धुला भारत-इंग्लैंड का सेमीफाइनल, तो पाकिस्तान से फाइनल में कौन भिड़ेगा?

IND vs ENG Semi Final T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बारिश का बड़ा रोल रहा है. बारिश के कारण ही कई मैच रद्द करने पड़े हैं, जबकि कई मैचों में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है. ऐसे में अब बारिश का साया इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर भी मंडराया हुआ है.

दरअसल, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच आज (10 नवंबर) ही खेला जाना है. मैच एडिलेड में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा. ऐसे में एक्वावेदर की रिपोर्ट की मानें तो आज एडिलेड में बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है. बीती रात भी एडिलेड में जमकर बारिश हुई थी, ऐसे में मौसम कभी भी दगा दे सकता है.

यदि आज ये सेमीफाइनल बारिश से धुलता है, तो क्या होगा? किस टीम को फाइनल में जगह मिलेगी? ऐसे कई सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे. आइए आपको इस तरह के सारे समीकरण बताते हैं कि आखिरकार मैच में बारिश आती है, तो क्या होगा...

सेमीफाइनल में बारिश आई तो क्या होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रिजर्व डे की सुविधा सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए की गई है. यानी आज होने वाले इंडिया-इंग्लैंड के सेमीफाइनल में बारिश आ जाती है तब 11 नवंबर को भी मैच करवाया जा सकता है. यह मैच एडिलेड में ही होगा. ऐसे में अगर पहले दिन कुछ ओवर होते हैं तो बाकी ओवर दूसरे दिन करवाए जा सकते हैं.

