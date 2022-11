India Playing-11 vs England T20 World Cup: ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक... आर अश्विन या युजवेंद्र चहल, सेमीफाइनल में ऐसी हो सकती है भारत-इंग्लैंड की प्लेइंग-11

India Playing-11 vs England T20 World Cup 2022: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (10 नवंबर) अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी. यह मैच इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा.

जो भी टीम ये मैच जीतेगी, उसका फाइनल मैच 13 नवंबर को मेलबर्न में पाकिस्तान से होगा. ऐसे में इंग्लिश टीम के कैप्टन जोस बटलर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी मजबूत प्लेइंग-11 के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे.

कार्तिक खेलेंगे या पंत ही बरकरार रहेंगे?

रोहित शर्मा इस अहम मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में कुछ अहम बदलाव कर सकते हैं. फैन्स के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है कि बतौर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक खेलेंगे या ऋषभ पंत? साथ ही ये भी देखना होगा कि इस मैच में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ही खेलते दिखेंगे या लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है.

दरअसल, एक दिन पहले ही रोहित ने हिंट दिया था कि इस मैच में पंत को ही खिलाया जा सकता है. भारतीय टीम ने पिछला मैच ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था. इसमें कार्तिक की जगह पंत को मौका दिया गया था. ऐसे में रोहित अब पंत को ही बरकरार रखने के मूड में दिख रहे हैं.

Can India's incredible top-order handle England's potent bowling attack at the Adelaide Oval? 👊



