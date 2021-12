Pakistan vs West Indies: कोरोना ने बिगाड़ा PAK का खेल, विंडीज़ के खिलाफ स्थगित करनी‌ पड़ी ODI सीरीज

Pakistan vs West Indies: कोविड-19 के मामले आने के बाद पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है. अब यह सीरीज अगले साल जून की शुरुआत में खेली जाएगी. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्डों ने संयुक्त बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है.

बयान में कहा गया है, 'गुरुवार की सुबह पीसीबी के कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत वेस्टइंडीज के शेष 15 खिलाड़ियों और छह सपोर्ट स्टाफ का रैपिड एंटीजन परीक्षण किया गया था. इन सभी 21 सदस्यों का परीक्षण परिणाम निगेटिव आया है. इसके चलते गुरुवार का टी20 इंटरनेशनल योजना के अनुसार आगे बढ़ा.'

Update: Pakistan-West Indies ODIs postponed, rescheduled for early June 2022. #PAKvWI

Details in the link below:https://t.co/uIM99o3m7H