कीरोन पोलार्ड के 6 छक्के पर युवराज सिंह ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर कही ये बात

वेस्टइंडीज के धाकड़ क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ टी-20 मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया. पोलार्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. युवराज ने 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में ये कारनामा किया था. युवराज ने अब पोलार्ड की पारी पर रिएक्ट किया है.

पोलार्ड के 6 गेंदों पर 6 छक्कों के रिकॉर्ड पर ट्वीट करते हुए युवराज सिंह ने लिखा कि 6 छक्कों के क्लब में स्वागत है पोलार्ड.

Welcome to the club @KieronPollard55 #sixsixes you beauty !!!⭐️ 🌟 ⭐️🌟⭐️🌟