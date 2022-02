IPL 2022: Mega Auction से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर ने छोड़ा पंजाब किंग्स का साथ, कहा- दुआओं में याद रखना

IPL 2022 Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन से पहले पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी को एक बड़ा झटका लगा है. यह झटका पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने दिया है. उन्होंने पंजाब टीम का साथ छोड़ दिया है. वसीम जाफर पंजाब टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच जुड़े हुए थे.

आईपीएल 2022 सीजन के लिए मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है. इससे ठीक पहले गुरुवार (10 फरवरी) को वसीम जाफर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाब टीम का साथ छोड़ने की जानकारी दी.

जाफर ने ट्विटर पोस्ट के जरिए जानकारी दी

जाफर ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें लिखा- आईपीएल टीम पंजाब किंग्स को धन्यवाद. सफर शानदार रहा. आईपीएल 2022 सीजन के लिए अनिल कुंबले (पंजाब टीम के कोच) और टीम को शुभकामनाएं. इसके साथ ही जाफर ने एक रणवीर कपूर का फिल्मी फोटो भी शेयर किया. जिसमें लिखा- अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना.

Adios, and thank you @PunjabKingsIPL, it's been a pleasure. Wishing @anilkumble1074 and the team very best for #IPL2022 🤗 pic.twitter.com/rDivb0akZp