IND vs WI 3rd ODI: Virat Kohli के पास एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, सिर्फ 15 रन दूर

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे शुक्रवार (11 फरवरी) को खेलना है. तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटने के बाद विराट कोहली के लिए यह मैच खास होने वाला है. वह इस मैच में 15 रन बनाते ही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

दरअसल, कोहली के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने का मौका है.

विंडीज के खिलाफ कोहली ने बनाए 3584 रन

कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में अब तक कुल 67 मैच खेले, जिसमें 59.73 की औसत से 3584 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. विंडीज के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने 66 मैच में सबसे ज्यादा 4120 रन बनाए हैं. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एलन बॉर्डर हैं, जिन्होंने 92 इंटरनेशनल मैच में 3598 रन बनाए. कोहली 15 रन बनाते ही बॉर्डर को पीछे छोड़ देंगे.

विंडीज के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन

