Virat Kohli: विराट कोहली ने जो रूट की तरह 'जादू' दिखाना चाहा... फैन्स बोले- शतक भी कॉपी कर लो

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पिछले ढाई साल से बड़े स्कोर के लिए तरस रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में भी कोहली अपनी खराब फॉर्म से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं. अब कोहली टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं, जहां एक टेस्ट मैच खेलना है.

इस टेस्ट से पहले भारतीय टीम और इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के बीच गुरुवार (23 जून) से चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेला जा रहा है. इस वॉर्म-अप मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी. इसके बाद टीम इंडिया ने 81 रनों पर अपने पांच विकेट गंवा दिए.

ऐसे में विराट कोहली क्रीज पर आए और उन्होंने मोर्चा संभाला. कोहली ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए. उन्होंने 69 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 33 रन बनाए. इस दौरान कोहली को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट की नकल करते देखा गया. यह वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बैट को जमीन पर खड़ा नहीं कर पाए कोहली

दरअसल, कोहली पिच पर अपने बैट को बगैर किसी सहारे के सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने दो बार अलग-अलग जगह ऐसा ट्राई किया, लेकिन एक भी बार ऐसा करने में सफल नहीं हो सके. बता दें कि इसी महीने के शुरुआत में जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान अपने बैट को थोड़ी देर के लिए जमीन पर सीधा खड़ा रख दिया था. यानी रूट का बैट बगैर किसी सहारे के जमीन पर खड़ा रहा था.

After Joe roots magic which was seen on the pitch by balancing the bat @imVkohli trying the same 😂 pic.twitter.com/TUZpAUJSA1