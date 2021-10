T20 WC: विराट की उस पारी को मिला खास अवॉर्ड, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया को दी थी मात

Virat Kohli: टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की एक पारी को बड़ा अवॉर्ड मिला है. आईसीसी ने हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बेस्ट पारी और पलों को लेकर पोल शुरू किया गया था. टी20 वर्ल्ड कप 2016 में विराट कोहली द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी को सबसे बेस्ट चुना गया है.

विराट कोहली ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 51 बॉल में 82 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई थी. इस वर्ल्ड कप को वेस्टइंडीज ने अपने नाम किया था, तब कार्लोस ब्रेथवेथ ने चार छक्के जड़कर अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलवाया था, उस मोमेंट को कोई अवॉर्ड नहीं मिला.

Virat Kohli’s brilliant 82* against Australia from the 2016 #T20WorldCup has been crowned as our @postpeapp Greatest Moments winner 🏆



