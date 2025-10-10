रोहित शर्मा और विराट कोहली (RO-KO) की जोड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिख सकते हैं. दोनों ही न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले कम से कम तीन या चार मैच व‍िजय हजारे ट्रॉफी के खेलते दिख सकते हैं. व‍िजय हजारे ट्रॉफी एक ल‍िस्ट-ए टूर्नामेंट है. जिसमें हर टीम 50 ओवर्स खेलती है.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार- अगर दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम छह राउंड होंगे. नेशनल सेलेक्टर भी उम्मीद कर रहे हैं कि अनुभवी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलें.

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में होना है. इसके बीच में पांच हफ्ते का अंतर है. विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होगी. मुंबई के लिए छह राउंड होंगे (24, 26, 29, 31 दिसंबर और 3, 6, 8 जनवरी). ऐसे में रोहित कम से कम तीन राउंड खेलेंगे, विराट के लिए भी यही लागू है."



रोहित शर्मा के नेतृत्व में ही भारतीय टीम चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 की व‍िनर बनी थी. (Photo: PTI)

RO-KO विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे?

विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में आखिरी बार फरवरी 2010 में खेला था, उस समय उन्होंने दिल्ली की कप्तानी की थी. वहीं रोहित शर्मा ने आखिरी बार अक्टूबर 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेला. उन्होंने मुंबई के लिए दो मैच खेले थे. क्वार्टर फाइनल में बिहार के खिलाफ रोहित ने 33* रन बनाए और सेमीफाइनल में हैदराबाद के खिलाफ 17 रन बनाए.

रोहित और विराट की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज कौन सी थी?

रोहित और विराट ने पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. दोनों ने टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 में T20I से और मई 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया. उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को रौंद दिया था.

आगामी सीरीज और भूमिका

अब रोहित और विराट 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे. रोहित पिछली वनडे सीरीज में कप्तान थे, अब बल्लेबाज के रूप शुभमन ग‍िल के अंडर खेलेंगे. BCCI ने गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल

पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

