scorecardresearch
 

Feedback

व‍िराट कोहली-रोहित शर्मा फ‍िर खेलेंगे डोमेस्ट‍िक क्रिकेट, क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में होगा ऐसा? समझ‍िए पूरा मामला

RO-KO की जोड़ी यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फ‍िर डोमेस्ट‍िक क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे. दोनों ही कम से कम 3 से 4 मैच खेल सकते हैं. दरअसल, इसके पीछे 2027 का होने वाला वर्ल्ड कप है.

Advertisement
X
विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फ‍िर व‍िजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए द‍िख सकते हैं (Photo: PTI)
विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फ‍िर व‍िजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए द‍िख सकते हैं (Photo: PTI)

रोहित शर्मा और विराट कोहली (RO-KO) की जोड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिख सकते हैं. दोनों ही न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले कम से कम तीन या चार मैच व‍िजय हजारे ट्रॉफी के खेलते दिख सकते हैं. व‍िजय हजारे ट्रॉफी एक ल‍िस्ट-ए टूर्नामेंट है. जिसमें हर टीम 50 ओवर्स खेलती है. 

PTI की रिपोर्ट के अनुसार- अगर दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे. 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम छह राउंड होंगे. नेशनल सेलेक्टर भी उम्मीद कर रहे हैं कि अनुभवी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलें. 

सम्बंधित ख़बरें

Ashwin On RO-KO
Ashwin बोले- Rohit & Kohli में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है 
Ganguly On Gill
Gill की कप्तानी पर Ganguly ने दिया बड़ा बयान! 
Ganguly On Rohit
Rohit की कप्तानी जाने पर क्या बोले Sourav Ganguly? 
R.Ashwin
Rohit और Kohli के सपोर्ट में आए R.Ashwin! 
Ravichandran Ashwin
अश्विन ने खोला रिटायरमेंट का सच, कहा- ना रोहित, ना गौती... मेरा खुद का फैसला 

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में होना है. इसके बीच में पांच हफ्ते का अंतर है. विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होगी. मुंबई के लिए छह राउंड होंगे (24, 26, 29, 31 दिसंबर और 3, 6, 8 जनवरी). ऐसे में रोहित कम से कम तीन राउंड खेलेंगे, विराट के लिए भी यही लागू है."

यह भी पढ़ें: जाने वाली है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, शुभमन ग‍िल को पहले से पता था! टीम इंड‍िया के नए ODI कप्तान का बड़ा खुलासा

Advertisement
rohit
रोहित शर्मा के नेतृत्व में ही भारतीय टीम चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 की व‍िनर बनी थी. (Photo: PTI)

RO-KO विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे?
विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में आखिरी बार फरवरी 2010 में खेला था, उस समय उन्होंने दिल्ली की कप्तानी की थी. वहीं रोहित शर्मा ने आखिरी बार अक्टूबर 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेला. उन्होंने मुंबई के लिए दो मैच खेले थे. क्वार्टर फाइनल में बिहार के खिलाफ रोहित ने 33* रन बनाए और सेमीफाइनल में हैदराबाद के खिलाफ 17 रन बनाए. 
यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली का वर्ल्ड कप 2027 में खेलना तय... सारी अटकलों पर कैप्टन शुभमन ग‍िल ने लगाया ब्रेक

रोहित और विराट की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज कौन सी थी? 
रोहित और विराट ने पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. दोनों ने टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 में T20I से और मई 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया. उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को रौंद दिया था. 

आगामी सीरीज और भूमिका
अब रोहित और विराट 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे. रोहित पिछली वनडे सीरीज में कप्तान थे, अब बल्लेबाज के रूप शुभमन ग‍िल के अंडर खेलेंगे. BCCI ने गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है. 

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल. 

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल 
पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ
 दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड 
तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement