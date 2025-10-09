शुभमन गिल अब भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के कप्तान हैं. 4 अक्टूबर को गिल को वनडे टीम की कमान देने की घोषणा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने की थी. वहीं रोहित से वनडे क्रिकेट की कप्तानी छीने जाने को लेकर कई सवाल भी उठे थे.
सवाल यह है कि आखिर उनकी शार्गिदी में खेले टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी का रिएक्शन क्यों नहीं आया. सबसे बड़ा सवाल इस बात का भी था कि आखिर नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने इस पूरे मसले पर चुपचाप क्यों रहे?
इन तमाम सवालों के बीच आखिरकार शुभमन गिल ने दिल्ली में आज (9 अक्टूबर) वेस्टइंडीज संग दूसरे टेस्ट मैच (10 अक्टूबर से होना) से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. जहां उन्होंने इशारों-इशारों में यह कह दिया कि उनको रोहित शर्मा के वनडे कप्तान से हटने की जानकारी पहले से ही थी.
वनडे कप्तानी मिलने पर गिल ने कहा- पहले टेस्ट (वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में) के बाद इसका ऐलान हुआ था, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा पहले ही पता चल गया था. भारत की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है.
रोहित भाई से बॉन्डिंग की प्रेरणा लूंगा: कोहली
शुभमन गिल अब टीम इंडिया के नए ODI कप्तान बन चुके हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के “शांत स्वभाव और टीम में बनाए गए आपसी रिश्तों” को आगे बढ़ाना चाहते हैं. रोहित भाई की शांत प्रकृति और जिस तरह उन्होंने टीम में दोस्ती का माहौल बनाया, मैं उसे अपनाना चाहता हूं.
रोहित-कोहली खेलते रहेंगे वनडे, गिल ने किया साफ
नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने यह भी साफ किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. कोहली लंदन में हैं, जबकि रोहित शर्मा मुंबई में अपने घर पर हैं. दोनों 15 अक्टूबर को टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. गिल ने कहा, “इन दोनों ने भारत के लिए अनगिनत मैच जिताए हैं. बहुत कम खिलाड़ियों में इतनी स्किल और एक्सपीरियंस होता है, हमें उनकी जरूरत है.”
गिल के साथ कैसी है गंभीर की बॉन्डिंग
इसके साथ ही गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की. उन्होंने कहा, “हमारे बीच बहुत अच्छी बातचीत होती है. हम इस पर चर्चा करते हैं कि खिलाड़ियों को कैसे सुरक्षित महसूस कराया जाए और तेज गेंदबाजों का मजबूत पूल कैसे तैयार किया जाए.” ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में नई भारतीय टीम की शुरुआत अब सबकी निगाहों में रहेगी.
25 साल के गिल पहले से ही टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं. अब वो 19 से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान के रूप में उतरेंगे.