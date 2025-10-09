scorecardresearch
 

Feedback

रोहित-कोहली का वर्ल्ड कप 2027 में खेलना तय... सारी अटकलों पर कैप्टन शुभमन ग‍िल ने लगाया ब्रेक

भारत के नए ODI कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा दिलाया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह टीम का हिस्सा हैं. गिल ने कहा कि दोनों का अनुभव, कौशल और टीम में योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने रोहित से सीखे गए गुणों जैसे शांति और टीम भावना को अपनाने की बात भी साझा की.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप 2027 में दिखेंगे विराट और रोहित. (Photo, Getty)
वर्ल्ड कप 2027 में दिखेंगे विराट और रोहित. (Photo, Getty)

भारत के नए ODI कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि टीम के दो अनुभवी सितारे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह टीम का हिस्सा बने रहेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बातचीत में गिल ने टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों की भूमिका पर भरोसा जताया और कहा कि उनका अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

शुभमन को भारत का ODI कप्तान बनाए जाने के बाद फैन्स में उत्साह की लहर दौड़ गई. उन्होंने रोहित शर्मा की जगह ली, जिन्होंने विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद टीम का नेतृत्व बेहतरीन ढंग से किया था. इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद, अब मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में, रोहित और विराट के सफेद गेंद क्रिकेट में भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

शुभमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रोहित और विराट का अनुभव और कौशल बहुत कम खिलाड़ियों में होता है. उन्होंने भारत के लिए जितने मैच जीते हैं, उसे बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाए हैं. उनकी क्षमता, गुणवत्ता और अनुभव टीम के लिए अनमोल हैं. इसलिए दोनों खिलाड़ी ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से टीम में हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा... ROKO के फ्यूचर पर बोले पठान 
ROHIT
रोहित शर्मा ने 13 साल पहले गिल को लेकर की थी ये भविष्यवाणी, वायरल हुआ पोस्ट 
Shubman Gill on Rohit sharma
जाने वाली है रोहित की कैप्टेंसी, गिल को पता था! टीम इंड‍िया के नए कप्तान का खुलासा  
Viv Richards On Gill
Viv Richards ने कहा Shubman Gill में दम है 
ROHIT VIRAT
ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले दिल्ली आएंगे रोहित-विराट! 7 महीने बाद टीम में वापसी 

गिल ने यह भी साझा किया कि उन्होंने रोहित से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने कहा, 'रोहित भाई से मैंने बहुत-सी खूबियां सीखी हैं. उनकी शांति और टीम के भीतर जो अपनापन और दोस्ती का माहौल वह बनाते हैं, वह मेरे लिए प्रेरणादायक है. यही वो गुण हैं जिन्हें मैं उनसे अपनाना चाहता हूं और अपने भीतर उतारना चाहता हूं.'

Advertisement

ये भी पढ़ेंजाने वाली है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, शुभमन ग‍िल को पहले से पता था! टीम इंड‍िया के नए ODI कप्तान का बड़ा खुलासा  

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब नए नेतृत्व समूह के तहत संक्रमण के दौर में है. गिल के ये बयान स्पष्टता और स्थिरता का संदेश देते हैं. टीम भविष्य की ओर देख रही है, लेकिन रोहित और विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी अभी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं. उनका अनुभव बड़े टूर्नामेंट में खासकर वर्ल्ड कप में टीम के लिए बहुत काम आएगा.

ODI वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से यह एक सकारात्मक संदेश है. युवा कप्तान शुभमन गिल ने यह भरोसा दिलाया कि टीम में अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा जाएगा. इससे खिलाड़ियों को आत्मविश्वास मिलेगा और टीम का प्रदर्शन भी बेहतर होगा.

शुभमन गिल का यह बयान इस बात का भी प्रमाण है कि टीम प्रबंधन खिलाड़ियों के अनुभव और योग्यता को महत्व देता है. रोहित और विराट का योगदान न केवल मैदान पर बल्कि टीम की मानसिकता और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी अहम है. ऐसे में टीम का सफेद गेंद क्रिकेट में प्रदर्शन आने वाले वर्षों में भी मजबूत बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement