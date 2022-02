Virat Kohli, IND vs WI 3rd ODI: कप्तानी के बाद फॉर्म भी गई, कोहली से बोले फैन्स- अब रेस्ट कीजिए

विराट कोहली की खराब फॉर्म है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है. कप्तानी की जिम्मेदारी हटने के बाद भी कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. यही खराब दौर उनका वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी जारी है. सीरीज के तीनों मैच में कोहली ने कुल 26 रन ही बनाए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने 8 और दूसरे मैच में 18 रन बनाए थे. जबकि तीसरे वनडे में तो खाता भी नहीं खोल सके. तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटने के बाद कोहली की यह पहली इंटरनेशनल सीरीज भी रही है.

दो साल से शतक नहीं लगा सके कोहली

वहीं, कोहली को अब भी अपने 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार है. वह दो साल से किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं जमा सके हैं. कोहली के बल्ले से पिछला शतक नवंबर 2019 में निकला था. तब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी. यह टीम इंडिया का पहला डे-नाइट टेस्ट भी था.

Welcoming virat kolhi to our prestigious dinda+ Afridi ducks academy.



Welcome king, hope you will prosper more with us.#INDvWI #ViratKholi pic.twitter.com/jyPOdroDht — Sir Dinda - Sharmaji ka Dudhu (@GoatedDinda) February 11, 2022

कोहली के परफॉर्मेंस पर फैंस के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा- मेरा मानना है कि विराट कोहली को अब आराम कर लेना चाहिए. साथ ही बेंच पर बैठे किसी युवा प्लेयर को मौका मिलना चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी की फोटो शेयर करते हुए कोहली के जीरो पर आउट होने पर तंज कसा है. फोटे में आफरीदी डक एकेडमी के तहत कोहली को सम्मानित किया जा रहा है.

कोहली के सपोर्ट में भी उतरे कुछ फैंस

ऐसा नहीं है कि सभी ने कोहली की आलोचना ही की है. इनमें कुछ फैंस ने कोहली का सपोर्ट भी किया है. एक यूजर ने लिखा- आप जीरो पर आउट हों या शतक लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. विराट कोहली पर मेरा विश्वास अटल है. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा- यह सिर्फ समय की बात है. बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं कि असली किंग कौन है. दूसरे फैन ने लिखा- एक बड़ा स्कोर पूरा मामला ही बदल देगा. उम्मीद बनाए रखें. धैर्य न खोएं.