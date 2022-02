IND vs WI 3rd ODI: कोहली-रोहित-धवन ने दूसरी बार बनाया ये अनचाहा 'रिकॉर्ड', जानिए पूरा मामला

India vs West Indies 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ने मिलकर एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. जब से यह तीनों स्टार प्लेयर खेल रहे हैं, तब से अब तक वनडे इतिहास में तीनों ने मिलकर यह रिकॉर्ड दूसरी बार बनाया है.

दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज के आखिरी मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. टीम इंडिया ने अपने टॉप-3 बल्लेबाज 10वें ओवर में 42 रन के स्कोर पर ही गंवा दिए.

कोहली, रोहित, धवन कोई 20 रन नहीं बना सका

सबसे पहले 16 के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा 13 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए. इसके बाद कोहली दो बॉल खेलकर बगैर खाता खोले कैच आउट हो गए. यह दोनों शिकार अल्जारी जोसेफ ने किए. फिर सीरीज का पहला मैच खेल रहे शिखर धवन भी 10 रन बनाकर कैच आउट हो गए. इस तरह तीनों ही प्लेयर 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं.

8 साल पहले वनडे में पहली बार यह घटना हुई थी

109 मैच में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब तीनों स्टार प्लेयर साथ खेलते हुए एक मैच में 20 रनों के अंदर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले ऐसा ही मामला पहली बार दिसंबर 2013 में डरबन वनडे में देखने को मिला था. तब भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में विराट कोहली खाता नहीं खोल सके थे. उनके साथ धवन भी शून्य पर ही आउट हुए थे और रोहित शर्मा ने 19 रन बनाए थे.

