सिक्योरिटी तोड़कर मैदान पर पहुंचा फैन... विराट कोहली ने लगा लिया गले, VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 14 जनवरी (बुधवार) को राजकोट में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने करोड़ों फैन्स का दिल जीत लिया. निरंजन शाह स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के दौरान जब न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी, तो विराट कोहली का दीवाना एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में पहुँच गया. जैसे ही फैन कोहली के पास पहुंचा, कोहली ने उसे दूर हटाने के बजाय गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया.
तुरंत ही सुरक्षाकर्मी मैदान में पहुंच चुके थे. विराट कोहली ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारे से कहा कि फैन के साथ सख्ती ना करें और शांत तरीके से बाहर ले जाएं. यह वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैन्स ने कोहली की विनम्रता की खूब सराहना की.
मैच में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला. कोहली 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर बोल्ड हुए. कोहली लगातार 5 ODI पारियों के बाद पहली बार पचासा नहीं लगा सके.
विराट कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल ने जिम्मेदारी ली और नाबाद 112* (92 गेंद) की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ 73 रन जोड़े, जिसमें 27 रन जडेजा के थे. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी (20) के साथ उन्होंने 57 रनों की साझेदारी की. भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 284/7 का स्कोर खड़ा किया.
लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड नेजबरदस्त बल्लेबाजी की. डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ एक और शानदार शतक जड़ा. मिचेल ने 131* रन (117 गेंद) बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. भारत के खिलाफ मिचेल का ये तीसरा ओडीआई शतक रहा. विल यंग ने भी 87 रनों का अहम योगदान दिया.
डेरिल मिचेल और विल यंग ने मिलकर 152 गेंदों में 162 रनों की मैच बदलने वाली साझेदारी की. फिर मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स 32* (25 गेंद) के साथ मिलकर बनाकर मैच को 47.3 ओवर में ही खत्म कर दिया. न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 से बराबर किया. सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच रविवार 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा.