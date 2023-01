Virat Kohli: 'बाबा जी की जय हो', वृंदावन से लौटते ही विराट कोहली ने जड़ी सेंचुरी, आए मज़ेदार रिएक्शन

श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी को खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ दी. विराट ने 113 रनों की पारी खेली, यह उनके करियर का 45वां वनडे शतक था. स्टार बल्लेबाज कोहली एक ब्रेक के बाद वापसी कर रहे थे, ऐसे में यह सेंचुरी आई तो फैन्स गदगद हो गए.

क्लिक करें: विराट कोहली को 2 बार मिला था जीवनदान, पारी के बाद खोला सेंचुरी का राज



सोशल मीडिया पर इस पारी के बाद गजब के रिएक्शन आए, फैन्स ने इसे विराट कोहली के वृंदावन दौरे से भी जोड़ा. इस सीरीज़ से पहले विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन गए थे, जहां उन्होंने नीम करौली बाबा के आश्रम में दर्शन किए थे. यहां से लौटने के बाद विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ दी.



ट्विटर पर फैन्स के गज़ब के रिएक्शन आए. कुछ फैन्स ने लिखा कि विराट कोहली के बाद अब रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल भी बाबा नीम करौली के आश्रम जाना चाहेंगे. कुछ मीम्स भी सामने आए, जिसमें टीम से बाहर चल रहे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ भी वहां जाने की चर्चा कर रहे हैं.

Virat Kohli visited "Neem Karoli Baba Ashram" and scored century in next match



Players on their way to "Neem Karoli Baba Ashram" before next match: pic.twitter.com/b0kslHMZSA