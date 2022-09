Virat Kohli-Babar Azam: बाबर आजम का वो ट्वीट और... बरसने लगे विराट कोहली के बल्ले से रन

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर का 71वां शतक जड़ दिया है. एशिया कप-2022 के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से था, यहां विराट कोहली ने 122 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली के फैन्स इस शतक का इंतज़ार पिछले तीन साल से कर रहे थे.



एक खराब दौर से गुज़रने के बाद विराट कोहली ने अब जब मैदान पर वापसी की है, तब से वह अलग ही रंग में दिखाई पड़ रहे हैं. जब विराट कोहली बुरे दौर से गुज़र रहे थे, तब क्रिकेट जगत ने उनका साथ दिया और उनके साथ खड़े दिखे. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भी विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया था.



खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली के समर्थन में बाबर आजम ने 15 जुलाई को ट्वीट किया था. बाबर ने तब विराट कोहली के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी और लिखा था कि यह वक्त भी निकल जाएगा, मज़बूत रहिए.

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt