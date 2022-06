Virat Kohli-Anushka Sharma: ‘बंद करो चिल्लाएगा फिर वो..’, जब विराट कोहली को लेकर बोले मुंबई के पैपराज़ी, Video

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों क्रिकेट से ब्रेक लिए हुए हैं. बीते दिन ही विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की मुंबई के एयरपोर्ट से तस्वीरें आई थीं, जब दोनों छुट्टियों के लिए रवाना हो रहे थे. यहां पर दोनों की बेटी वामिका भी उनके साथ थीं, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आई क्योंकि कोहली-अनुष्का अक्सर ऐसा करने से बचते रहे हैं.

इस बीच मुंबई के एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें विराट कोहली वहां मौजूद पैपराज़ी से पहले ही कह रहे हैं कि कोई भी वामिका की तस्वीर ना खींचे और उसको जाने के बाद तस्वीरें खींच ले. वामिका को नैनी गाड़ी से अंदर ले जाती हैं और बाद में विराट कोहली-अनुष्का शर्मा पैपराज़ी के लिए पोज़ देते हैं.

जब विराट कोहली पैपराज़ी से बात कर रहे थे, उसी के बीच का वीडियो सामने आया है. जहां पैपराज़ी विराट कोहली से कहते हैं कि सर हम बंद कर रहे हैं कैमरा. इस बीच जब विराट कोहली पीछे जाते हैं, तब पैपराज़ी आपस में कहते हैं कि अरे, बंद करो..चिल्लाएगा फिर वो.. नीचे कर दे वरना चिल्लाएगा.’

