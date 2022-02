Virat Kohli 100th Test: मोहाली-बेंगलुरु में दर्शक लेकिन विराट कोहली के 100वें टेस्ट में नहीं, खड़े हुए सवाल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली आने वाली 4 मार्च को इतिहास रचने जा रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है. मोहाली में होने वाले यह मुकाबला खास है, क्योंकि विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच होगा. लेकिन इस खास मौके को मैदान के अंदर कोई अपनी आंखों में कैद नहीं कर पाएगा.



पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले ही साफ किया है कि मोहाली टेस्ट में दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी. एसोसिएशन का कहना है कि बीसीसीआई के निर्देशानुसार मैच के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिनकी मैच में ड्यूटी लगी हुई है. ऐसा मोहाली और आसपास के इलाकों में कोरोना के केस को देखते हुआ है.

धर्मशाला-बेंगलुरु में फैन्स की मौजूदगी



हालांकि, इसपर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं. क्योंकि धर्मशाला में भारत ने हाल ही में दो टी-20 मैच खेले जिसमें दर्शकों को एंट्री दी गई थी. इसके अलावा भारत-श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में जो डे-नाइट टेस्ट होगा उसमें भी दर्शकों को एंट्री मिल पाएगी.

क्रिकेट के मौजूदा दौर में विराट कोहली सबसे बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को काफी तवज्जो दी है. विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया करीब पांच साल तक नंबर एक टीम बनी रही, साथ ही कोहली की फैन फॉलोइंग ने टेस्ट क्रिकेट की व्यूअरशिप में बढ़ोतरी करवाई.



लेकिन अब जब विराट कोहली के लिए इतना बड़ा पल है, तब उनके सामने फैन्स नहीं होंगे. विराट कोहली कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि फैन्स के मैदान में होने से उन्हें काफी एनर्जी मिलती है.

#crowdinmohali

This is So Unfair for @imVkohli as He'll play his 100th Test Match Without Any Spectators. @BCCI Should allow 25% Crowd At least for God Sake. pic.twitter.com/mgsDB3DPEO