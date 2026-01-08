scorecardresearch
 
भारत को चैम्पियन बनाने वाले कोच ने थामा पड़ोसी देश का दामन, टी20 वर्ल्ड कप के लिए करेगा तैयार

श्रीलंका क्रिकेट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. राठौर 18 जनवरी से 10 मार्च तक टीम के साथ काम करेंगे. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका इस बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करना चाहता है.

राहुल द्रविड़ के साथ पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ (Photo: ITG)
राहुल द्रविड़ के साथ पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ (Photo: ITG)

श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार, 8 जनवरी को पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को परामर्शदाता आधार पर अपना नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. राठौर की यह भूमिका फरवरी से मार्च के बीच होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में श्रीलंका टीम की मदद करने पर केंद्रित होगी.

राठौर 18 जनवरी से टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनका अनुबंध 10 मार्च तक चलेगा, जो टी20 वर्ल्ड कप समाप्त होने के दो दिन बाद की तारीख है.

श्रीलंका क्रिकेट ने क्या कहा

श्रीलंका क्रिकेट ने एक बयान में कहा, 'श्रीलंका क्रिकेट पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को श्रीलंका राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा करता है. उन्हें परामर्शदाता आधार पर नियुक्त किया गया है, जिनका मुख्य फोकस आईसीसी पुरुष टी20आई वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की तैयारी पर रहेगा.'

भारत को बनाया है चैम्पियन

विक्रम राठौर राहुल द्रविड़ के नेतृत्व वाले भारतीय कोचिंग सेटअप का अहम हिस्सा रहे हैं और उन्होंने सितंबर 2019 से जुलाई 2024 तक इस भूमिका में काम किया. वह उस कोचिंग टीम का भी हिस्सा थे, जब भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बनाई थी.

भारतीय टीम का कोचिंग सेटअप छोड़ने के बाद राठौर ने राहुल द्रविड़ के साथ राजस्थान रॉयल्स में काम करना शुरू किया, जहां वह अब भी बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा रहे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर राठौर ने भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेले और सात वनडे मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है.

श्रीलंका के लिए क्यों अहम हैं विक्रम

पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब श्रीलंका 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है. उसके बाद से श्रीलंका ने जिन छह द्विपक्षीय सीरीज़ में हिस्सा लिया है, उनमें से केवल दो में जीत दर्ज की है. हाल ही में वे पाकिस्तान के खिलाफ पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी हार गए थे. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और ज़िम्बाब्वे के साथ रखा गया है. श्रीलंका 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

---- समाप्त ----
