Varun Chakaravarthy fined: वरुण चक्रवर्ती ने द‍िखाईं धोनी की टीम के ख‍िलाड़ी को आंखें, मैच फीस में हुआ तगड़ा नुकसान

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है.

Varun Chakaravarthy fined 25 per cent of his match fees. (PTI)