scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: बल्ला लहराया, भगवान को किया याद... वैभव सूर्यवंशी का U1-9 वर्ल्ड कप का सेंचुरी सेलिब्रेशन VIRAL

U-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 55 गेंदों में शतक जड़ा, जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक है. भारत ने 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस दौरान वैभव ने शतक जड़ने के बाद जो सेल‍िब्रेशन दिखाया, उसका वीडियो देखने लायक था.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ने के बाद मनाया जोशीला जश्न (Photo: ITG)
वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ने के बाद मनाया जोशीला जश्न (Photo: ITG)

U-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी का सेंचुरी सेलिब्रेशन चर्चा का व‍िषय रहा.शतक जड़ने के बाद उन्होंने बल्ला लहराया और भगवान को याद किया. U-19 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जो कर दिखाया, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय ओपनर ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अपनी निडर बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

मैच की पहली गेंद से ही वैभव के इरादे साफ थे. उन्होंने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए महज 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह U-19 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक रहा, उनसे तेज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजुक (51) रहे हैं.

शतक पूरा करने के बाद वैभव का सेलिब्रेशन भी खास रहा. वैभव के सेंचुरी सेल‍िब्रेशन में जोश द‍िखा, हेलमेट और ग्लव्स उतारकर मैदान पर उन्होंने प्रार्थना की, मानों भगवान को धन्यवाद कह रहे हों, इसके बाद ड्रेसिंग रूम में खूब तालियां बजीं. यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

वैभव ने पहले 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदलते हुए अगली 50 रन सिर्फ 23 गेंदों में जोड़ दिए. इस दौरान इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. उन्होंने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 142 रनों की तेज साझेदारी की. म्हात्रे ने संयमित अर्धशतक जमाया, जबकि वैभव लगातार रन बरसाते रहे.

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar
ऐतिहासिक पारी पर Vaibhav को CM Nitish की बधाई
Vaibhav Suryavanshi
‘सेट हो जाओ तो...’, वो सलाह ज‍िससे U-19 फाइनल में आया वैभव का शतक
Vaibhav
14 साल के Vaibhav Sooryavanshi ने रचा इतिहास
Sehwag On Vaibhav
Virender Sehwag हुए Vaibhav Suryavanshi के फैन!
Vaibhav Suryavanshi U19 World cup final
110 छक्के, 1400+ रन... वैभव सूर्यवंशी ने U-19 क्रिकेट में लिख दी नई रिकॉर्डकथा
Advertisement

अंततः वैभव 80 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. 26वें ओवर में उनका विकेट गिरने से इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब तक भारत बेहद बड़े स्कोर की नींव रख चुका था.

वैभव के पवेलियन लौटते वक्त पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया. भारत ने उनके दम पर 9 विकेट पर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. बीते कुछ वर्षों में वैभव का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है. उन्होंने U-19 डेब्यू पर शतक जड़ा, IPL में पहली ही गेंद पर छक्का और अब वर्ल्ड कप फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेली. कुल म‍िलाकर वैभव के रूप में भारतीय क्रिकेट को एक और चमकता सितारा मिल चुका है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement