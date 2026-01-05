scorecardresearch
 
21 गेंदों में 10 छक्के... वैभव सूर्यवंशी का साउथ अफ्रीका में तूफान, कई बार स्टेडियम के पार गई गेंद, VIDEO

दूसरे यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 10 छक्के जड़े. उन्होंने 19 गेंदों में बिना एक भी चौके के अर्धशतक पूरा किया और 24 गेंदों में 68 रन बनाए. उनकी तूफानी पारी ने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास (Photo: ITG)
जब भी वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतरते हैं, गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं. अगर यह बल्लेबाज शुरुआत में आउट नहीं हुआ, तो फिर छक्कों की बरसात तय मानी जाती है. कुछ ऐसा ही नज़ारा सोमवार को भी दिखा जब साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख ही बदल दिया.

बेनोनी में खेले जा रहे इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने महज 21 गेंदों में 10 छक्के जड़ दिए. मैदान पर जो भी गेंदबाज आया, वैभव ने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक शॉट्स देखने को मिले.

पहली गेंद से ही दिखाए तेवर

वैभव सूर्यवंशी जैसे ही क्रीज पर पहुंचे, उन्होंने साफ कर दिया कि वह किस इरादे से बल्लेबाजी करने आए हैं. तेज गेंदबाज बैसॉन की दूसरी और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया. इसके बाद पांचवीं गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से शानदार सिक्स लगाया.

बयांदा मजोला की गेंदबाजी पर भी सूर्यवंशी ने कोई रहम नहीं दिखाया. मजोला की पांचवीं गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर लंबा छक्का जड़ा. इसके बाद बैसॉन के अगले ओवर में भी वैभव ने दो और छक्के लगाकर दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया.

19 गेंदों में अर्धशतक, बिना एक भी चौके के

वैभव सूर्यवंशी ने मजोला की गेंद पर अपना सातवां छक्का लगाया और इसके बाद आठवां छक्का जड़ते ही सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. खास बात यह रही कि इस अर्धशतक में एक भी चौका शामिल नहीं था. वैभव का पूरा फोकस गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचाने पर था और वह इसमें पूरी तरह सफल रहे.

छक्के ने रुकवा दिया खेल

वैभव सूर्यवंशी की आतिशी बल्लेबाजी का असर इतना गहरा था कि एक समय खेल को रोकना पड़ा. जब उन्होंने अपना सातवां छक्का लगाया, तो गेंद मैदान से बाहर चली गई और काफी देर तक ढूंढने के बावजूद नहीं मिली. इसके चलते खेल कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. गेंद बदली गई, लेकिन सूर्यवंशी के इरादे नहीं बदले और उन्होंने अगली ही गेंदों पर फिर से बड़े शॉट्स खेलना जारी रखा.

क्रूसकैंप ने लगाया ब्रेक

आखिरकार दाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्रूसकैंप ने वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी पर ब्रेक लगाया. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सूर्यवंशी ने गेंद को कवर्स के ऊपर हवा में खड़ा कर दिया, जहां डैनियल बॉसमैन ने आसान कैच लपक लिया. वैभव सूर्यवंशी ने 24 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 283.33 का रहा. भले ही उनकी पारी ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने मैच और दर्शकों दोनों पर गहरी छाप छोड़ दी. बता दें कि इस मैच में भारत को जीत के लिए साउथ अफ्रीका ने 246 रनों का लक्ष्य रखा था.

