Usman Khawaja AUS vs SA Test: उस्मान ख्वाजा के साथ हुई सचिन तेंदुलकर जैसी नाइंसाफी... दोहरे शतक से पहले कप्तान ने पारी घोषित की

Usman Khawaja AUS vs SA Test: क्रिकेट इतिहास में 2004 के बाद एक बार फिर एक प्लेयर के साथ ऐसा वाकया हुआ है, जिससे फैन्स को भी उसके साथ सहानुभूति हो गई. यह वाकया साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ है. उनके साथ नाइंसाफी हुई और वह 195 रन बनाकर नाबाद रहे, मगर दोहरा शतक पूरा नहीं कर सके.

दरअसल, जब उस्मान ख्वाजा 195 रन पर नाबाद थे, तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पारी घोषित कर दी. इस तरह उस्मान ने दोहरा शतक बनाने का सुनहरा मौका गंवा दिया. इससे पहले ऐसा ही वाकया 2004 में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था.

19 साल साल पहले सचिन के साथ हुई थी नाइंसाफी

29 मार्च 2004 को मुल्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. इस मैच में सचिन तेंदुलकर 194 रन बनाकर नाबाद थे. तभी उस मैच में भारतीय कप्तान रहे राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी थी. इस तरह उस वक्त सचिन सिर्फ 6 रन से अपना दोहरा शतक चूक गए थे. अब उसी तरह की नाइंसाफी उस्मान ख्वाजा के साथ सिडनी ग्राउंड पर हुई है.

दरअसल, सिडनी टेस्ट को बारिश ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया. बारिश और खराब रोशनी के कारण शुरुआती दो दिन मैच देरी से शुरू हुआ था. जबकि तीसरे दिन का खेल तो हो ही नहीं सका था. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 475 रन बना दिए थे. उस्मान ख्वाजा 195 और मैट रेनशॉ 5 रन पर नाबाद थे.

