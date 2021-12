U19 Asia Cup Final: श्रीलंका से मिला आसान लक्ष्य, 8वीं बार चैम्पियन बनने की ओर टीम इंडिया

U19 Asia Cup Final: यूएई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और श्रीलंका टीम आमने-सामने हैं. मैच में श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो बिल्कुल ही गलत साबित हुए. भारतीय गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और टीम इंडिया को 107 रन का टारगेट दिया.

बारिश के कारण हुए 38 ओवर के खेल में श्रीलंका ने 9 विकेट गंवाकर 106 रन बनाए. टीम के लिए यासिरु रोड्रिग्ज ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए. उनके अलावा रवीन डि सिल्वा ने 15 और सादिशा राजपक्षे-मथीसा पथीरना ने 14-14 रन बनाए. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका.

Update: Play in the #U19AsiaCup final between #INDvSL halted due to rain with SL U19 on 74-7 from 32.5 overs. #BoysInBlue



Details - https://t.co/GPPoJpzNpQ — BCCI (@BCCI) December 31, 2021

बारिश की वजह से 38 ओवर का हुआ खेल

बारिश के कारण यह मैच अब 38 ओवर का कर दिया गया है. अब 3 गेंदबाज 8-8 ओवर ही कर सकेंगे. जबकि 2 गेंदबाज 7-7 ओवर बॉलिंग करेंगे. इस लिहाज से अब तीसरा पावरप्ले 32 से 38 ओवर तक होगा.

Update: The final of the #U19AsiaCup between #INDvSL is set to resume.



Overs reduced to 38.

3 bowlers can bowl a maximum of 8 overs

2 bowlers can bowl a maximum of 7 overs.

Powerplay 3: 32-38 overs

Details - https://t.co/GPPoJpzNpQ — BCCI (@BCCI) December 31, 2021

विक्की और कौशल की धारदार गेंदबाजी

वहीं, टीम इंडिया के लिए विक्की ओस्तवाल और कौशल तांबे ने धारदार गेंदबाजी की. विक्की ने 8 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि कौशल ने 6 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए. इनके अलावा रवि कुमार, राज बावा और राजवर्धन को 1-1 सफलता मिली.

India U19 are on a roll with the ball! 👌 👌



Vicky Ostwal, Kaushal Tambe, Raj Bawa and Ravi Kumar share the spoils. 👏👏 #BoysInBlue



Sri Lanka U19 seven down. #ACC #U19AsiaCup #INDvSL



📸 📸: ACC



Follow the match ▶️ https://t.co/GPPoJpzNpQ pic.twitter.com/nbcyvpgbfH — BCCI (@BCCI) December 31, 2021

मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

टीम इंडिया 8वीं बार अंडर-19 एशिया कप का फाइनल खेल रही है. फाइनल में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अब तक 100% का रहा है. यानी पिछले 7 में से सभी फाइनल जीते हैं. अब टीम इंडिया 8वीं बार चैम्पियन बनने की तैयारी में है. यदि किसी कारण से मैच रद्द करना पड़ा तो दोनों टीम को जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा. इससे पहले 2012 में भी भारत और पाकिस्तान टीम को जॉइंट विनर घोषित किया गया था.