डिकॉक के अचानक संन्यास से फैंस को याद आए Dhoni, जानें क्या है कनेक्शन

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को उसी के घर में सेंचुरियन टेस्ट में 113 रनों से करारी शिकस्त दी है. इस बॉक्सिंग-डे टेस्ट में हार के बाद साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई.

दरअसल, 29 साल के डिकॉक ने जिस दिन संन्यास लिया है वह तारीख 30 दिसंबर रही है. इसी दिन 7 साल पहले भी महेंद्र सिंह धोनी ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. डिकॉक और धोनी दोनों ने ही बॉक्सिंग-डे टेस्ट खेलने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहा है.

2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था

धोनी ने भी 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉक्सिंग-डे टेस्ट खेलने के बाद 33 साल की उम्र में ही अचानक टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. धोनी की ही कप्तानी में मेलबर्न में खेला गया यह टेस्ट ड्रॉ रहा था. उन्होंने अपने इस आखिरी टेस्ट में 11 और नाबाद 24 रन बनाए थे. इसके बाद विराट कोहली को कमान सौंपी गई थी. हालांकि इस समय डिकॉक कप्तान नहीं हैं.

On this day in 2014 M.S Dhoni take retirement

De Kock be like* pic.twitter.com/EZ4CciU3Ep