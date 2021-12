Neeraj Chopra: पीएम नरेंद्र मोदी के इस मिशन की शुरुआत करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा

Neeraj Chopra: टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अहम मिशन की शुरुआत करेंगे. अहमदाबाद के संस्कारधाम स्कूल में चार दिसंबर को ये कार्यक्रम होना है, जहां नीरज चोपड़ा फिटनेस, खेल और डाइट से जुड़ा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को जब टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, तब उन्होंने सभी से अपील की थी कि 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक सभी लोग 75 स्कूल में जाएं और बच्चों में जागरुकता फैलाने का काम करेंगे.



केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नीरज चोपड़ा चार दिसंबर को अहमदाबाद के संस्कारधाम स्कूल में जाएंगे और मिशन को लॉन्च करेंगे.

Looking forward to interacting with students from 75 schools at Sanskardham in Ahmedabad on Saturday. Excited to be part of this initiative by Hon'ble PM sir. #AzadiKaAmritMahotsav https://t.co/zpNoL8YhHF