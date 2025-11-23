तिलक-ऋतुराज को मौका, पंत-जडेजा का कमबैक... अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान रविवार को हो गया. 15 सदस्यीय इस टीम के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल गले की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हैं, ऐसे में राहुल के पास टीम की कमान होगी. आइए जानते हैं इस सेलेक्शन की कुछ अहम बातें...

तिलक-ऋतुराज को मिला मौका

तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की लंबे अर्से बाद वनडे में वापसी हुई है. ऋतुराज ने हाल ही में इंडिया ए के लिए कई शानदार पारियां खेली थीं. जिसके बाद माना जा रहा था कि वो टीम में सेलेक्ट किए जाएंगे. वहीं, तिलक वर्मा पर एशिया कप फाइनल के बाद से मैनेजमेंट लगातार भरोसा बनाए हुए है.

वहीं, गिल और श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद माना जा रहा था कि गायकवाड़ और तिलक वर्मा में से किसी एक को मौका दिया जाएगा लेकिन दोनों को ही टीम में शामिल किया गया है.

पंत-जडेजा का कमबैक

ऋषभ पंत का नीली जर्सी में कमबैक हो गया है. इंग्लैंड दौरे पर उन्हें चोट लगी थी, जिसके चलते वह लंबे समय क्रिकेट से दूर रहे. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से उन्होंने वापसी की और अपनी फिटनेस साबित की. ऐसे में उन्हें अब टीम में शामिल कर लिया गया है.

रवींद्र जडेजा का वनडे सेलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे. तब ऐसा माना गया था कि शायद अब वो कोच गंभीर की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं. जडेजा ने भी वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर की थी. लेकिन अब उनकी टीम में वापसी हो गई है. ध्रुव जुरेल को भी टीम में शामिल किया गया है.

जसप्रीत बुमराह को आराम

जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. ताकि वो टी20 सीरीज से पहले रेस्ट कर सकें. दरअसल, पिछले कुछ समय से बुमराह लगातार मैच खेल रहे हैं. जिसके चलते उनके वर्कलोड की चिंता जाहिर की जा रही थी. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होना है. इसकी तैयारियों के लिहाज से बुमराह को वनडे से आराम दिया गया है.

तेज गेंदबाज में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है. हर्षित राणा भी टीम में हैं. जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को भी स्क्वॉड में जगह दी गई है.

जानें भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होना है. फिर 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. फिर दोनों देशों के बीच 9 दिसंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज भी होनी है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान बाद में होगा.

साउथ अफ्रीक के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

