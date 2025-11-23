scorecardresearch
 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान... केएल राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हैं. टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है, जो साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ शानदार फॉर्म में थे.

केेएल राहुल को वनडे सीरीज में कप्तानी मिली है. (Photo: AFP)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 नवंबर (रविवार) को कर दिया गया. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल करने जा रहे हैं. नियमित कप्तान शुभमन गिल नेक इंजरी के चलते सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसी कारण राहुल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

भारतीय वनडे टीम में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है. साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज की अरसे बाद वापसी हुई है. जबकि तिलक वर्मा भी टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन के चलते ओडीआई सेटअप में वापस आए हैं. ऋतुराज ने भारत के लिए 6 और तिलक ने 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं. ये दोनों स्टार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर वनडे टीम का पार्ट नहीं थे.

15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होना है. फिर 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. फिर दोनों देशों के बीच 9 दिसंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज भी होनी है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान बाद में होगा.

साउथ अफ्रीक के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

भारत-SA के बीच व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे- 30 नवंबर, रांची
दूसरा वनडे- 3 दिसंबर, रायपुर
तीसरा वनडे- 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

पहला टी20- 9 दिसंबर, कटक
दूसरा T20- 11 दिसंबर, मुल्लांपुर
तीसरा T20- 14 दिसंबर, धर्मशाला
चौथा T20- 17 दिसंबर, लखनऊ
पांचवां T20- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

