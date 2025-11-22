'शुभमन की बॉडी...', ऋषभ पंत ने टॉस के दौरान गिल की सेहत पर किया शॉकिंग खुलासा

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत शनिवार से गुवाहाटी के मैदान पर हुई. इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी ऋषभ पंत के पास है. क्योंकि इंजरी के चलते शुभमन गिल बाहर हैं. पंत ने शनिवार को टॉस के समय शुभमन गिल की चोट पर अपडेट दिया. दरअसल, गिल को पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के बाद गुवाहाटी में खेले जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट से बाहर बैठना पड़ा है. पिछले मैच में बेंच पर रहे साई सुदर्शन को दूसरे टेस्ट के लिए गिल की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

इंजरी पर क्या बोले पंत

भारत के एक बार फिर टॉस हारने के बाद कप्तान पंत ने बताया कि भले ही शुभमन दूसरे टेस्ट में खेलने को बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनका शरीर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था. कप्तान की चोट पर अपडेट देते हुए स्टैंड-इन कप्तान पंत ने कहा कि गिल धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं. पंत ने वादा किया कि गिल पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे.

पंत ने कहा, 'शुभमन धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. वह मैच खेलने के लिए बहुत उत्सुक था. लेकिन उसी समय, उसका शरीर इसकी अनुमति नहीं दे रहा था. वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेगा.'

गिल को स्क्वॉड से रिलीज़ कर दिया गया है और वह आगे की रिकवरी के लिए मुंबई जाएंगे. हालांकि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के CoE में फिज़ियो के पास नहीं जाएंगे, लेकिन गिल अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ही रहेंगे और डॉ. दिनशॉ पारडीवाला को रिपोर्ट करेंगे.

शुभमन को पहले टेस्ट के दूसरे दिन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब स्वीप शॉट खेलने के प्रयास के बाद उनकी गर्दन में दर्द हुआ. वह रिटायर्ड हर्ट होने के बाद गर्दन पर ब्रेस लगाए मैच देखते रहे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में दो दिन बिताने के बाद, बल्लेबाज़ को पिछले रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया.

हालांकि वह बुधवार को बाकी टीम के साथ गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन मैच की पूर्व संध्या पर उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया.

