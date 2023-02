India ODI Squad vs Australia: संजू सैमसन OUT, जयदेव उनादकट IN... वनडे वर्ल्ड कप से पहले BCCI ने दिए ये 3 बड़े संकेत

BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. सीरीज में हार्दिक पंड्या को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. सीरीज में उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. जबकि सीरीज के पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में पहले वनडे मैच में रोहित की जगह हार्दिक ही टीम की कप्तानी संभालते दिखाई देंगे.

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन.