The Ashes: इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, बेन स्टोक्स-जोफ्रा आर्चर को नहीं मिल पाई जगह

इस साल के आखिर से शुरू होने वाली एशेज़ सीरीज़ के लिए इंग्लैंड ने अपने स्कवॉड का ऐलान कर दिया है. पहले इस दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं लेकिन अब इंग्लैंड की टीम का नाम आने से सब अटकलें दूर हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज़ पक्की हो गई है.

इंग्लैंड की 17 सदस्यों की टीम में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है, दोनों ही खिलाड़ी चोट और अन्य वजहों से लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. टीम की कमान जो रूट ही संभाल रहे हैं.

एशेज़ के लिए इंग्लैंड की टीम: जो रूट (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जोनाथन बेयरस्ट्रो, डोम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉरी बर्न्स, जॉस बटलर, ज़ैक क्रॉली, हसीब अहमद, डैन लॉरेंस, जैक लीच, डेविड मलान, क्रेग ऑवर्टन, ओली पॉप, ओली रॉबिनसन, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड

हेड कोच: क्रिस सिल्वरवुड

