Ashes को लेकर जंग, नासिर हुसैन ने AUS को लताड़ा, ECB इस हफ्ते लेगी बड़ा फैसला

Ashes Final decision: इस साल के आखिर में होने वाली एशेज़ सीरीज़ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. दशकों से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये बहुचर्चित सीरीज़ खेली जाती है. लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए इसको लेकर विवाद हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों की बयानबाजी जारी है. इस बीच अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते एक बड़ी बैठक करेगा, जिसमें एशेज़ के भविष्य पर फैसला किया जाएगा.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते लेगा फैसला!



इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि एशेज़ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड से बात चल रही है, हम सभी इस हफ्ते के आखिर में बैठेंगे और इसपर चर्चा की जाएगी. ECB की ओर से लगातार अपने खिलाड़ियों से बात की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों की राय जानी जा सके और तभी कोई आखिरी फैसला लिया जाए.

नासिर हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा



इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने एशेज़ को लेकर जारी विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया को लताड़ लगाई है. डेली मेल में लिखे अपने एक आर्टिकल में नासिर हसैन ने कहा है कि मार्च 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था, तब से अबतक इंग्लैंड ने 18 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से चार तो भारत में पहुंचकर खेले थे. इंग्लैंड की टीम ने इस दौरान काफी साहसी रुख अपनाया है.

NASSER HUSSAIN: It's a bit rich the Aussies lecturing us on quarantining for the Ashes... England have played 18 Tests during the pandemic while Tim Paine's men have had just four - and all at home!

via https://t.co/jTw0hUd9Mw https://t.co/BS6mUUkW0E