T20 World Cup 2022: इन 15 खिलाड़ियों पर वर्ल्डकप जिताने का जिम्मा, कई प्लेयर रिजर्व में, जानें टीम इंडिया के मिशन की फुल डिटेल्स

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम कमर कस चुकी है. अब तो टीम को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट भी मिल चुका है. बीसीसीआई ने शुक्रवार (14 अक्टूबर) को तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल कर लिया. वैसे मोहम्मद सिराज भी 15 सदस्यीय टीम में बुमराह की जगह लेने के दावेदार थे, लेकिन बीसीसीआई ने अनुभव को तवज्जो दी.

टीम में पांच विशेषज्ञ बल्लेबाज

15 सदस्यी भारतीय स्क्वॉड में पांच स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, दो विकेटकीपर, दो ऑलराउंडर, दो स्पिन बॉलर और चार तेज गेंदबाजों को जगह मिली है. स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल, दीपक हु्ड्डा, विराट कोहली और सूर्या का नाम शामिल है. अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या ऑलराउंडर्स के रोल में होंगे, वहीं अश्विन और चहल विशेषज्ञ स्पिनर की भूमिका में है. तेज गेंदबाजी यूनिट में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हर्षल और भुवी को जगह मिली है. जबकि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत टीम में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.

सिराज-शार्दुल भी स्टैंडबाय में

भारती टीम में चार स्टैंडबाय खिलाड़ी शामिल हैं. लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई और मिडिस ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले से ही स्टैंडबाय में शामिल थे. वहीं अब मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी अब स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. सिराज और शार्दुल ठाकुर को मोहम्मद शमी एवं दीपक चाहर की जगह लिया गया है. मोहम्मद शमी अब मुख्य स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं. वहीं दीपक चाहर को इंजरी हुई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 कुल तीन स्टेज में खेला जा रहा है, जिसमें राउंड 1, सुपर-12 और प्लेऑफ के मुकाबले शामिल हैं. इनमें से 8 टीमों ने सीधे सुपर-12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी. क्वालिफिकेशन राउंड में 4-4 टीमों का दो ग्रुप बनाया गया है. इसमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में रहने वाली टीम सुपर-12 स्टेज तक पहुंचेगी.

राउंड-1

ग्रुप A: श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप B: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज

भारत सुपर12 के ग्रुप-2 में

फिर सुपर12 स्टेज में 6-6 टीमों के दो ग्रुप होंगे, जिसमें अपने ग्रुप में रहने वाली टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी. सुपर12 स्टेज में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को ग्रुप-2 में रखा गया है जिसमें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और दो क्वालिफाइंग टीमें होंगी. वहीं ग्रुप-1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और दो क्वालिफाइंग टीमें होंगी.

सुपर-12

ग्रुप-1: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ग्रुप-A विनर, ग्रुप-B रनर-अप

ग्रुप-2: भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ग्रुप-A रनर-अप, ग्रुप-B विनर

टी-20 वर्ल्डकप में भारत के होने वाले मैच

भारतीय टीम को सुपर-12 स्टेज में कुल 5 मुकाबले खेलने हैं. पांच मुकाबले उसे कुल चार मैदानों पर खेलने हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होना है. इसके बाद 27 अक्टूबर को ग्रुप-A की रनरअप टीम से उसका मैच होगा. फिर रोहित ब्रिगेड 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और 2 नवंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिर टीम इंडिया सुपर-12 स्टेज का आखिरी मैच छह नवंबर को ग्रुप-B की विनर टीम का सामना करेगी.

टी20 वर्ल्डकप में भारत के मुकाबले (भारतीय समयानुसार):

23 अक्टूबर vs पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

27 अक्टूबर vs ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी

30 अक्टूबर vs साउथ अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ

2 नवंबर vs बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड

6 नवंबर vs ग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न