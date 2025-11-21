scorecardresearch
 

भारत संग वनडे और टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, इस तेज गेंदबाज की एक साल बाद वापसी

तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा इंजरी के चलते वनडे और टी20 टीम में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को दोनों स्क्वॉड में जगह मिली है. डिकॉक ने हालिया पाकिस्तान दौरे के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है.

वनडे और टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीक टीम की घोषणा हो गई है. (File Photo: Getty)
साउथ अफ्रीकी को भारत दौरे पर दो टेस्ट के अलावा तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले भी खेलने हैं. फिलहाल भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज का आयोजन होगा. वनडे सीरीज 30 नवंबर से खेली जानी है. वहीं टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होनी है.

वनडे और टी20 सीरीज के लिए 21 नवंबर (शुक्रवार) को साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान कर दिया गया है. वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा करेंगे, वहीं टी20 सीरीज में एडेन मार्करम टीम की कमान संभालेंगे. टी20 टीम में एनरिक नॉर्किया भी शामिल हैं, जो इंजरी से उबरकर 1 साल बाद टीम में लौटे हैं.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर को रांची में होने वाले मुकाबले से होगी. इसके बाद दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा, जबकि आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा. वनडे सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीम्स पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी.

इसके बाद टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक में पहले मुकाबले से होगी. दूसरा मैच 11 दिसंबर को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में खेला जाएगा. तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ और सीरीज का अंतिम टी20 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होना है.

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टी20 टीम:एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की वनडे टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, लुंगी एंगिडी, रयान रिकेल्टन और प्रेनेलन सुब्रायन.

---- समाप्त ----
