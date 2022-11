India squad for Bangladesh tour: बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़े बदलाव, दो स्टार प्लेयर दौरे से बाहर

India squad for Bangladesh tour: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेश दौरे के लिए घोषित टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने तेज गेंदबाज यश दयाल और स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर कर दिया है. दोनों को चोट के कारण बांग्लादेश दौरे से बाहर किया है.

यश दयाल और रवींद्र जडेजा की जगह बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट के तौर पर तेज गेंदबाज कुलदीप सेन और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को टीम में जगह दी है. बीसीसीआई ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है.

जडेजा अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए

बीसीसीआई ने बताया है कि यश दयाल के साथ लोअर बैक की समस्या बनी हुई है. जबकि जडेजा अब तक घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. यही कारण है कि दोनों को बांग्लादेश दौरे से बाहर किया गया है. उनका रिप्लेसमेंट भी टीम में शामिल कर लिया है.

Update: Team India (Senior Men) and India A squad for Bangladesh tour announced.



Mored details here - https://t.co/VnBdNf60mN #TeamIndia