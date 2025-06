Karun Nair Injury on Prasidh Krishna Ball: टीम इंड‍िया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा. इस टेस्ट में 33 साल के बल्लेबाज करुण नायर का खेलना तय माना जा रहा है. लेकिन 33 साल के क्रिकेटर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस मुकाबले के शुरू होने से पहले सामने आया है.



दरअसल, लेकिन 18 जून को नेट्स प्रैक्टिस के दौरान उन्हें थोड़ी चोट लग गई, उनको चोट तब लगी जब वह प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट बॉल फेस कर रहे थे. करुण को गेंद उनके पेट पर लगी. हालांकि, यह चोट हल्की थी और कोई गंभीर समस्या नहीं हुई.

नेट्स में बल्लेबाजी करते समय करुण नायर शॉट खेलने में थोड़ा देरी कर गए और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद उनको लग गई. गेंद लगते ही कृष्णा तुरंत उनके पास पहुंचे. नायर को कुछ सेकंड के लिए दर्द हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए नजर आए.

फिर उन्होंने फिजियो और टीम के बाकी ख‍िलाड़‍ियों को गेंद का निशान भी दिखाया जो उनके शरीर पर पड़ गया था. अब देखना ये है कि हेडिंग्ले टेस्ट से एक दिन पहले होने वाला नेट सेशन यह तय करेगा कि क्या ये चोट इतनी गंभीर है? क्या इससे उनकी टेस्ट वापसी पर तो असर नहीं पड़ेगा.

करुण नायर को जब टेस्ट टीम में चुना गया, तो उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर इंडिया ए की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया. इंग्लैंड लायंस के खिलाफ कैंटरबरी में उन्होंने 204 रन बनाए. नॉर्थहैम्पटन में हुए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने 40 और 15 रन की पारियां खेलीं थीं.

What are the three things you can think of..



..𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙀𝙣𝙜𝙡𝙖𝙣𝙙 🤔



Hear it from #TeamIndia 😎#ENGvIND pic.twitter.com/uJ52OJvi9B